Kripto para piyasasına girmek veya konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, bu alanda aracılık hizmeti veren şirketlerden biri olan Paribu hakkında merakını giderebilmek için Paribu kimin, sahibi kimdir tarzında aramalar gerçekleştiriyor.

2015 yılında ön hazırlık çalışmalarına başlanan Paribu 2016 yılında kuruldu ve 14 Şubat 2017'de kullanıma sunuldu. Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen kripto para borsasıdır Paribu'nun Türkiye'deki en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 4 milyon kişi tarafından kullanıldığı, 7 gün 24 saat kripto para ile TL yatırma çekme işlemi yapılabildiği aktarılan Paribu'nun yine kesintisiz hizmet veren Destek Birimi olduğu bildiriliyor.

Bütün dünyada kripto paralara karşı yoğun bir ilgi var ve bu ilgi söz konusu dijital para birimlerinin aşırı yükselişinden olduğu kadar dip yapmasından da kaynaklanıyor.

Paribu'nun sahibi kimdir?

Ne yazık ki vurgunların ve soygunların sık sık gündeme geldiği ülkemizde insanlar ister istemez halkın katılımını esas alan girişimlere şüpheyle yaklaşıyor. Keza yakın zamanda kripto para piyasasında aracılık hizmeti veren bir şirketin sahibi onbinlerce kullanıcının güvenini kötüye kullandı ve onları yüzüstü bırakarak yurt dışına kaçtı.

Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu'da Üst Yöneticilik (CEO) görevini Yasin Oral üstleniyor.

Paribu'nun internet sitesinde platformun hacim rekorları yer alıyor.

Bunlar, Aralık 2017'de 5.800 BTC’lik hacim, CoinMarketCap-World listesinde 16. sıra, 20 Mart 2020'de 9.900 BTC’lik hacim, 1 Nisan 2020'de 15 milyon WAVES’lik hacmiyle dünya birincisi, 4 Mayıs 2020'de 12 milyon dolarlık HOT hacmiyle dünya birincisi, 4 Mayıs 2020'de 1,4 milyon dolarlık CHZ hacmiyle dünya ikincisi, 14 Mart 2021'de 1,5 milyar dolarlık işlem hacmiyle dünya üçüncüsü ve 16 Nisan 2021'de 2 milyar 790 milyon dolarlık hacim şeklinde sıralanıyor.

Türkiye'de başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların yeni yeni konuşulmaya ve yatırım yapılmaya başlandığı dönemde bu konuda aracılık hizmeti veren sadece 4 şirket bulunuyordu ve bu şirketlerin hiçbirinin finansal statüsünün olmadığı, yani kullanıcılarına karşı hiçbir sorumluluk taşımadıkları ifade ediliyordu.