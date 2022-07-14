Perakende satış hacmi yüzde 20,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 artış kaydederken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,3 azalış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 arttı. Aynı dönemde, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34,3, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,1 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 10,9 artış kaydetti.

Cari fiyatlarla perakende ciro, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 139,9 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 98,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 138,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 235 artış kaydetti.

Perakende ciro mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,1 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 10,7 artış gösterdi.