Petrol fiyatlarında sert yükseliş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 109,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,02 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya - Ukrayna savaşıyla jeopolitik risklerin arz daralması endişelerini artırması ve ülkelerin alternatif kaynak arayışlarına başlamaları etkili oluyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını duyurdu.

Psaki, IEA üye ülkelerinin piyasaları izlemeye devam edeceğini, gerektiğinde daha fazla petrolün kullanıma açılmasının değerlendirileceğini aktardı.

ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 milyon 100 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 796 bin varil artacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, piyasalar, bugün yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısına odaklandı. Grubun, nisan ayında da günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına devam etmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 109,99 ile 110,43 dolar aralığının direnç, 109,30 ile 109,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.