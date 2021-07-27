Philip Morris İngiltere'den çekiliyor

Marlboro markasının sahibi Philip Morris International (PMI) on yıl içinde İngiltere'de sigara satışlarını durdurabileceğini açıkladı.

PMI Tepe Yöneticisi Jacek Olczak "İngiltere'de en fazla on yıl içinde sigara sorununu tamamen çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

Bu açıklamanın Philip Morris'in bu zaman içerisinde sigara satmaya son vereceği anlamına mı geldiği sorusuna Olzcak "kesinlikle" sözleriyle cevap verdi.

Mail on Sunday gazetesine konuşan Olczak ayrıca Marlboro markasının İngiltere'deki dükkanlardan tamamen kaldırılacağını belirtti. Olczak daha önce de Japonya'da sigara satışının sonlandırılacağını açıklamıştı.

Geleneksel tütünden uzaklaşıyor

Philip Morris'e bağlı Philip Morris International 2025 yılı itibariye büyük oranda sigara içilmeyen bir şirket olmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Son yıllarda da şirket geleneksel sigaralardan uzaklaşarak elektronik sigara gibi alternatif ürünlere yönelmişti.

Ay başında da Philip Morris solunum cihazı ve solunum yolu hastalıkları tedavisi üzerinde faaliyet gösteren İngiliz Vectura şirketini satın almak için teklifte bulunmuş ve bu, tartışmalara yol açmıştı.

İngiltere'deki kanser araştırmaları üzerine faaliyet gösteren ve sigara karşıtı sivil toplum kuruluşları tepki göstererek İngiliz hükümetinden söz konusu satın almayı engellemelerini istemişlerdi.

'Sigarasız gelecek'

İngiltere ülkedeki sigara içme alışkanlığını azaltmak için yoğun bir çaba sarfediyor. 2007 yılındaki kamusal alanlarda sigara içilmesini yasaklayarak bu kararı alan ilk ülkelerden biri oldu ve 2016 yılında tek tip üzerinde sağlık uyarıları olan sigara paketlerinin kullanılmasına karar verdi.

İngiliz hükümeti ülkede sigara içen yetişkinlerin sayısının son 35 yılda yarı yarıya azaldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı da 2030 yılı itibariyle sigarasız bir İngiltere hedeflediğini açıklamıştı.

Kaynak: Euronews