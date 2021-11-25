"Piyasalar 100 baz puanlık acil faiz artırımına göre pozisyon almaya başladı"

Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının hükümetin TL’deki değer kaybı ve yüksek enflasyon ile ilgili henüz endişeli olmadığına işaret ettiğini bildirdi.

Kendileri de dahil piyasaların dolarizasyonda artış beklediğini belirten Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir sonraki adımının ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu ve bunun büyük oranda Türk varlıklarının gelecek birkaç gündeki performansına bağlı olduğunu vurguladı.

TCMB’nin sözlü müdahalesinin kurun istikrara kavuşması için yeterli olmadığını dile getiren banka, daha agresif bir yaklaşımın gerektiğini fakat bunun istenip istenmediğinin şüpheli olduğunu ifade etti. Banka, hükümetin politikalarındaki değişim göz önüne alındığında acil bir faiz artırımı yapılmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

Para politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece Türk lirasının değer kaybetmesini beklediklerini belirten Deutsche Bank, kurdaki yükselişin Türk ekonomisindeki yapısal kırılganlıkları ortaya çıkarabileceğini dile getirdi.

Türk lirasındaki değer kaybı ve fiyatlardaki kur geçişkenliği düşünüldüğünde bunun manşet enflasyona etkisinin önümüzdeki altı ayda yüzde 3 puan olacağını belirten Deutsche Bank ekonomistleri, tedarik sıkıntıları ve iş ortamındaki belirsizliğin artmasıyla Türkiye’nin gelecek yıl daha düşük bir büyüme rakamı yakalayacağını belirtti.

Türkiye’deki negatif reel faizin iki basamaklı sayılara ulaşabileceğini belirten Deutsche Bank, piyasaların geçen haftaya kadar agresif bir faiz indirimini fiyatladıklarını fakat şu an halihazırda 100 baz puanlık acil bir faiz artırımına göre pozisyonlanmaya başladıklarını söyledi.

Bloomberg HT