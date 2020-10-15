Polinas koronavirüsü yok eden koruyucu film üretti

YILDIZ Holding bünyesinde faaliyet gösteren Polinas, COVID-19 virüsünü yüzde 99,2 oranında yok ettiği kanıtlanan gümüş iyonlu koruyucu film üretti. Bakteri ve virüslere karşı etkili olduğu yüzyıllardır bilinen gümüş iyonu içeriğine sahip ve “BOPP AB1F1/30µ” ismiyle tescillenen film, salgınla mücadelede önemli bir gelişme olarak görülüyor. Polinas’ın daha önce ambalaj sektörü için kullanıma sunduğu, virüs ve bakterilere karşı koruyucu özelliği olan film, Ankara’da COVID-19 testlerinin gerçekleştirildiği Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi’nde test edildi. Laboratuvar sonuçlarına göre koruyucu filmin ilk beş dakika sonunda yüzde 71,8, iki saat sonunda yüzde 90 ve 24 saat sonunda yüzde 99,2 oranında COVID-19 virüsünü öldürdüğü tespit edildi.



Önaldı: “Hastalıkla mücadelede geniş bir kullanım alanına sahip”



Polinas CEO’su Faik Önaldı, bakteri ve virüse karşı etkinliği laboratuvar ortamında da kanıtlanan koruyucu filmin sağlık ve gıda başta olmak üzere pek çok sektörde kullanım alanı bulacağını söyledi. Önaldı, “Pandeminin ortaya çıkışının hemen ardından Ar-Ge ekiplerimizle birlikte antibakteriyel filmlerimizin COVID-19 üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla harekete geçtik. Bu doğrultuda Ankara’da COVID-19 alanında testler yapan Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi’ne başvurduk ve burada yürütülen çalışmalarda olumlu sonuçlara ulaştık. Koruyucu filmimiz salgınla mücadelede eldiven, gıda ambalajı, catering ekipmanı gibi çok geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Anti-COVID-19 filmimiz ambalajlar üzerinde koruyucu katman görevi üstlenecek. En önemlisi de pandemiyle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarının giydiği eldivenlerin üzerine ilave bir eldiven olarak üretilmesi durumunda etkili bir koruma sağlayacak. Bu filmimiz sayesinde pandemiyle mücadelede yeni bir cephe açacağımıza inanıyorum” dedi.



Polinas Hakkında:



1982 yılında Türkiye’nin ilk BOPP (Çift Yönde Gerdirilmiş Polipropilen) film üreticisi olarak Manisa’da kurulan Polinas, sektöründe lider Türk ambalaj şirketidir. Polinas geride kalan 38 yıl boyunca BOPP yatırımlarını istikrarlı bir şekilde artırarak büyümesini sürdürdü. 2011 yılında İtalya’nın bir numaralı BOPET (çift yönde gerdirilmiş polyester) film üreticisi Nuroll SpA fabrikasını satın alarak farklı bir film kategorisinde yatırım yaptı. 2012 yılında BOPET film alanında Manisa’da yeni fabrika yatırımı gerçekleştirdi. Aynı zamanda, bünyesindeki yüksek teknolojili makinelerle ürettiği filmleri ikincil işleme tabi tutarak; metalize filmler, holografik filmler, güvenlik hologramları, bariyer özelliği yüksek kaplı filmler, açma şeritleri gibi esnek ambalaj ürünlerini de piyasaya sunmaya başladı. Polinas sahip olduğu toplam kapasiteye göre sektöründe Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri olurken Avrupa’da ise ilk beşte yer alma başarısını gösterdi. 2016 yılında Sera markasının üreticisi olan Rotopaş fabrikasını İstanbul’dan Manisa’ya taşıyan Polinas, “Sera” markasıyla bilinen streç film, çöp torbası, buzdolabı poşeti, alüminyum folyo, yağlı pişirme kağıdı gibi tüketici ürünlerini üretmeye başladı. Polinas, esnek ambalajda ve gıda muhafaza-mutfak çözümleri kategorilerinde en çok tercih edilen tedarikçi olma ve bu alanda dünyada ilk 10 firma arasına girme hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.