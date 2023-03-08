Powell'ın konuşması son dakika canlı açıklama ne zaman?

Powell'ın konuşması son dakika haber bekleyen küresel yatırımcılar tarafından heyecanla bekleniyor.

Konuşmanın saat kaçta yapılacağını merakla soruşturan yatırımcıların gözü kulağı alınan faiz kararlarının duyurulacağı açıklamalara çevrilmiş durumda.

Amerikan Merkez Bankası Powell'ın konuşması açıklanır açıklanmaz buradan son dakika olarak takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Senato'sunda yapacağı açıklamalar öncesi temkinli hareket ediyor.ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, bugün ve yarın Powell'ın açıklamaları ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklendiğini kaydederek, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü vurgulayan analistler, temmuz toplantısında atılacak adımlara ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı.

FED BAŞKANI AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, şubat ayı konut fiyat endeksi

10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri

17.30 Türkiye, şubat ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın Senato'daki Sunumu

18.00 ABD, ocak ayı toptan eşya stokları

Piyasaların gözü Jerome Powell'ın konuşmasında: Fed Başkanı Powell'ın konuşması saat kaçta? - 1

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.340 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.