Powell küresel piyasalara güç verdi

Fed Başkanı Jerome Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Faiz artış hızını yavaşlatma zamanının aralık toplantısında gelebileceğini belirten Powell, "Para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmak istemiyoruz ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fed'in Bej Kitap raporunda da enflasyonda ılımlı seyir beklentilerine karşın resesyon kaygılarına yer verilirken, birçok katılımcının ekonomik görünüme ilişkin daha fazla belirsizlik veya artan karamsarlık ifade ettiği bildirildi.

Makroekonomi tarafında ise ABD'de daha önce yüzde 2,6 düzeyinde açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi ikinci tahmin sonuçları kapsamında yüzde 2,9'a revize edildi. Ülkede özel sektör istihdamı ise kasımda 127 bin ile Ocak 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

Pozitif büyüme verileri ve Powell'ın açıklamalarının ardından, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,80 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 3,62'de dengelendi. Para piyasalarında Fed'in aralıkta 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali de yüzde 80'e yaklaştı.

Sıkı para politikalarının yumuşayacağı beklentileri doları diğer para birimleri ve emtia karşısında baskıladı. Altının ons fiyatı 1.780 dolarla iki haftanın, Brent petrolün varil fiyatı da 87,3 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 2,18, Nasdaq endeksi yüzde 4,41 ve S&P 500 endeksi yüzde 3,09 yükseldi. Dolar endeksi dün yüzde 0,9 azalışla 105,9'a gerilemesinin ardından bugün de 105,6'ya indi. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa tarafında, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile düşen enerji fiyatları, Almanya'nın ardından Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerinde de kendisini gösterdi. Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 düzeyinde bulunan enflasyon kasımda yüzde 10'a geriledi. Beklentilerin altında kalan ve 1,5 yıl sonra düşüş kaydeden enflasyon verisinde enerji ve hizmet maliyetlerindeki azalış etkili oldu.

Verilerin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın aralık toplantısına yönelik faiz artırım beklentileri 50 baz puan etrafında yoğunlaşırken, Avrupa borsalarında da risk iştahı yüksek seyretti. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Avro/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kazanarak 1,0450'ye yükselirken, Avrupa'da endeks vadeli kontratları yeni güne de alıcılı başladı.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi PMI kasımda önceki aya göre 0,2 puan artarak 49,4'e yükselse de üst üste 4. ayında da daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Japonya'da ise imalat sanayi PMI kasımda 0,4 puanlık azalışla 49'a geriledi.

Ekonomiye ilişkin göstergelerin zayıf sinyaller vermeye devam etmesine karşın Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasını terk edeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi pay piyasalarını destekleyici bir unsur olarak gündemin odağındaki yerini korudu. Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni günün alıcılı başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazandı.

Yurt içinde, dün açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi, yıllık yüzde 3,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Büyüme verisinin ardından yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 4.977,64 puan ile kapanış rekoru tazelerken, gördüğü en yüksek seviyeyi 4.988,68 puana taşıdı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,03'lük sınırlı düşüşle 18,6316'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay hareketine devam ederek 18,6360'tan işlem görüyor.

Analistler, Powell'ın faiz artırım hızında yavaşlama sinyalinin risk iştahının artmasını sağladığını belirterek, enflasyonla mücadelede yolun uzun olacağı mesajının ise para politikası sıkılaşma sürecine ilişkin belirsizlikleri gündemde tuttuğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını belirten analistler, yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.900 ve 4.840 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, kasım ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi PMI

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, ekim ayı kişisel gelir ve harcamalar

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, kasım ayı ISM imalat sanayi PMI