Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla binek otomobillere yönelik ÖTV matrahlarında gidilen düzenlemenin ardından çoğu kişinin gözü kulağı gerek internette gerekse televizyonda ÖTV haberlerini aradı ve Renault, Fiat 2021 fiyatları, ÖTV indirimli araç fiyatları ne kadar soruları bugünün en çok aranan başlıklarından oldu.

Yeni düzenlemeyle yüzde 45 ÖTV için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi. Yüzde 50 ÖTV için esas alınan matrah eşiği ise 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

Motor hacmi 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği de 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.

Bu kategoride özellikle yerli otomobiller yoğun olarak bulunuyor. Eğer zam yapılmaz ya da ya da yeni bir kur şoku yaşanmaz ise söz konusu değişikliğin bazı otomobil fiyatlarını düşürmesi öngörülüyor.

Fiyatı değişmeyecekler 1600 cc altında vergiler dahil satış fiyatı 328 bin 602 liranın üstünde olan otomobiller olarak açıklandı. Ancak yüzde 45 ÖTV için esas alınan matrah eşiğinin 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 145 bin 400 lira ile 162 bin 840 lira arasında olan otomobillerin fiyatı 5 ila 17 bin lira gerileyecek.

Yüzde 50 ÖTV için esas alınan matrah eşiğinin 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmasıyla da vergiler dahil satış fiyatı 230 bin 100- 318 bin 600 lira olan otomobillerin fiyatı 26 ila 50 bin lira düşecek.

Renault ve Fiat araçlarda ÖTV indirimi ne kadar?

Türkiye'de en çok tercih edilen markalardan olan Renault ve Fiat'ın en çok satan modelleri olan Megane ve Egea için yeni ÖTV düzenlemesinin fiyatlara nasıl yansıyacağını araştırdık.

Çıplak fiyatı 90 bin 339 TL olan Fiat Egea 1.4 Fire araç, daha önce 159 bin 900 TL olan satış fiyatıyla yüzde 50'lik ÖTV diliminde yer alıyordu. Değişiklik sonrası bu araç yüzde 45 olan ÖTV dilimine girdi ve satış fiyatı 154 bin 569 TL'ye geriledi. Söz konusu otomobil için yeni düzenlemeye göre 40 bin 652 TL ÖTV, 23 bin 578 TL de KDV alınacak.

Gelelim Renault'ya. Çıplak fiyatı 109 bin 228 TL olan Renault Megane Joy 1.3 TCe, düzenlemeden önce 232 bin TL'den satılıyordu ve yer aldığı ÖTV dilimi yüzde 80'di. Değişiklikle birlikte yüzde 50'lik ÖTV diliminde yer almaya başlayan bu otomobilin satış fiyatı 193 bin 333 TL'ye düşmüş oldu. Söz konusu araç üzerinden yeni matrah eşiklerine göre 54 bin 614 TL ÖTV, 29 bin TL tutarında da KDV tahsil edilecek.