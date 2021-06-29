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ROKETSAN'dan Bangladeş'e ihracat

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN'ın bazı ürünlerinin Bangladeş'e ihraç edileceğini duyurdu.

Ekonomi Finans 29.06.2021, 17:12
ROKETSAN'dan Bangladeş'e ihracat

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin, kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ettiğini belirtti.

İsmail Demir, "Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında ROKETSAN'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi. Durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

AA

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#roketsan #bangladeş #ihracat
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