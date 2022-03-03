Ruble daha hızlı değer kaybetmeye başladı
Rus hükümetinin aldığı tedbirlere karşın rublede değer kaybının hızlandı.
Ekonomi Finans 03.03.2022, 12:39
Dolar/ruble paritesi yüzde 10,3 artışla 117 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8,4 yükselişle 125'e çıktı.
Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.
Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.
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