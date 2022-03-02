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Ruble eriyor

Hükümetin aldığı tedbirlere karşın Rus rublesi değer kaybetmeye devam ediyor.

Ekonomi Finans 02.03.2022, 14:02
Ruble eriyor

Dolar/ruble paritesi yüzde 5,9 artışla 107 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 6,5 yükselişle 119'a çıktı.

Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

#ruble #değer kaybı
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