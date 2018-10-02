Ruble ile buğday dönemi başlıyor

Türkiye Rusya'dan ruble ile buğday alma dönemini başlatıyor.

SovEkon Analitik Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Rusya'dan ruble ile 30 bin ton yüksek protein buğday alacağı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre , buğday için ton başına yaklaşık 17 bin ruble ödeneceğinin kaydedildi. Ulusal paralarla ticaret sayesinde tarafların para dönüşümü nedeniyle kayıplarının azaltılacağına işaret edildi.

Rusya, bu yılın temmuz-eylül döneminde Türkiye'ye 1.2 milyon ton buğday ihraç etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 12:34