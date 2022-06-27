Rusya, 1918'den beri ilk defa dış borcunu ödeyemedi

Ukrayna işgalinin ardından mali yaptırımlarla karşı karşıya kalıp küresel finansal sistemden dışlanan Kremlin'in 40 milyar dolar tahvil borcunun 100 milyon dolarlık faizini ödeyemediği bildirildi. 27 Mayıs'ta vadesi gelen iki Eurobond'un 100 milyon dolarlık faiz borcunun 30 günlük gecikme süresi Pazar gecesi itibari ile sona erdi.

Reuters, Euro tahvillerin Tayvanlı bazı sahiplerinin Pazartesi günü vadesi dolan faiz ödemelerini alamadığını söyledi. Fakat temerrüde ilişkin resmi teyit uluslararası derecelendirme kuruluşlarından henüz gelmedi.

Rusya'nın borcunu ödememesinde en büyük rolü ise mayıs sonunda ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisi'nin (OFAC) Moskova'nın ödeme yapmasını fiilen engellemesi oynadı. İptal edilen lisans, Rusya'nın Amerikalı tahvil yatırımcılarına faiz ve ödeme yapmasına imkan tanıyordu.

Rusya için "sembolik" bir risk

Temerrüdü kabul etmeyen Rusya da Batılı ülkeleri Moskova’yı yapay bir şekilde temerrüde sokma girişiminde bulunmakla suçluyor.

"Para var ve ödemeye hazırız" açıklamasında bulunan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, "Dost olmayan bir ülke tarafından yapay olarak yaratılan bu durumun Rusların yaşam kalitesi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak" dedi.

Rusya'nın temerrüde düşmesi Kremlin'in uluslararası borç alamaması anlamına geliyor. Zengin petrol ve gaz gelirleri sayesinde Rusya’nın dışarıdan borç alma ihtiyacı olmaması nedeniyle temerrüde düşmek Rusya için sembolik bir anlam taşıyor. Öte yandan temerrüt gelecek yıllarda Moskova’nın borçlanma maliyetini artırma riski taşıyor.

Savaş başlamadan önce Rusya'nın yaklaşık 640 milyar dolar döviz ve altın rezervi bulunuyordu. Bunların büyük bir kısmı yurt dışında tutuluyordu ve şu anda dondurulmuş durumda.

Kaynak: Euronews