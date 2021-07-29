Rusya 6 ayda yüzde 4,6'lık büyümeye imza attı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin haziranda yüzde 8,5, ikinci çeyrekte ise yüzde 10,1 büyüdüğü belirtildi.

Rus ekonomisinin yılın ilk yarısında ise yüzde 4,6 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, büyüme hızının salgın öncesi seviyelere ulaştığı bildirildi.

Ülke ekonomisine yönelik büyüme tahminlerinin de yukarı yönlü revize edildiğinin kaydedildiği açıklamada, 2021 için büyüme tahmininin yüzde 2,9’dan yüzde 3,8’e yükseltildiği belirtildi.

Rus ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,1 küçüldü.

Uluslararası Para Fonundan (IMF) 27 Temmuz’da yapılan açıklamada, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 4,4 büyümesinin beklendiği belirtilmişti.

AA