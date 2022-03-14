Rusya, Batılı ülkeleri suçladı: Yapay bir şekilde temerrüde düşürmeye çalışıyorlar

Siluanov, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın kamu borcunu Rusya Merkez Bankası döviz kuru üzerinden ruble ile ödeyebileceğini söyledi.

Bunun, 2018’den sonra düzenlenen eurobond'larda doğrudan mümkün olduğuna işaret eden Silanov, “Rusya'nın kamu borcu yükümlülüklerini yerine getiremediğine ilişkin açıklamalar gerçekle örtüşmemektedir. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli miktarda fona sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin, Rusya’nın uluslararası rezervlerine erişimini kısıtlanmasına da tepki gösteren Silanuov, “Rusya’nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya’yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir.” dedi.

Silanov, dün yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söylemişti.