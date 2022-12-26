Rusya metal ihracatını “dost ülkelere” yönlendiriyor

Manturov, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda, Rus metal ve otomobil sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Rus otomobil sektörüne devlet desteğinin artacağını belirten Manturov, “Rusya’da üretilen araçların otomobil sektöründeki payını 2030’a kadar yüzde 40’tan yüzde 80’e çıkarmayı planlıyoruz. Artan devlet desteğiyle 2025’e kadar otomobil üretimini iki kat, otomobil parçalarının üretimini ise üç kat artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Haddelenmiş demirli metal ve demir dışı metal üretimlerini de artırmayı planladıklarını belirten Manturov, ayrıca Rus iç piyasasındaki talebi artıracak adımlar atacaklarını söyledi.

Metal ürünlerinin ihracat rotalarını ise yaptırımlar nedeniyle değiştirdiklerinin altını çizen Manturov, “Rus metal üretimi şirketleri ihracatını Çin, Türkiye, BDT ülkeleri, Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika’ya yönlendiriyor ve bu pazarlar öncelik kazanıyor.” diye konuştu.