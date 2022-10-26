Rusya'nın en büyük bankaları rupi cinsinden "özel" hesaplar açtı

VTB'den yapılan yazılı açıklamada, Hindistan Merkez Bankası'ndan rupi cinsinden özel "vostro" tipi hesap açılması için gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

Bankanın, alınan iznin ardından Hindistan'daki şubesinde rupi hesabı açtığı aktarılarak, söz konusu hesabın iki ülke arasındaki ticarette rupi kullanılmasına destek olacağına işaret edildi.

Sberbank'tan yapılan açıklamada da Hindistan Merkez Bankası'ndan gerekli izinlerin alındığı ve bankanın Hindistan'da özel "vostro" tipi hesap açtığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, dolar ve avro kullanımının artık riskler barındırdığını, bu nedenle söz konusu dövizlerden uzaklaşma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak ve bu tür para birimlerinde bankacılık işlemlerini azaltmaya yönelik ek önlemler getirileceğini duyurmuştu.

Sberbank ve VTB, eylülde yaptıkları açıklamalarda, yuan cinsinden kredi imkanları sunacaklarını da duyurmuştu.