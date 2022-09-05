Rusya, petrol ve gaz ihracatından eylülde ilave 403 milyar ruble gelir hedefliyor

Rusya Maliye Bakanlığı, artan enerji fiyatları sayesinde petrol ve doğal gaz ihracatından eylülde 403 milyar ruble (yaklaşık 6,7 milyar dolar) ilave bütçe geliri hedefliyor.

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, petrol fiyatlarının öngörülen düzeyin üzerinde seyrettiği kaydedildi.

Açıklamada, yüksek petrol fiyatları sayesinde, bütçenin petrol ve doğal gaz ihracatından eylülde 403 milyar ruble ilave gelir elde etmesinin beklendiği belirtildi.

Yaptırımlar nedeniyle çeşitli bütçe kurallarının geçici olarak dondurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle ilave gelirlerin döviz veya altın alımında kullanılmayacağına işaret edildi.