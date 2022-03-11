Rusya ticarette "en çok kayrılan ülke" statüsünden çıkarılıyor

G7 ülkeleri, Rusya'yı ticarette "en çok kayrılan ülke" statüsünden çıkaracaklarını duyurdu.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'ya uygulanacak yeni ekonomik yaptırımlara ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Rusya'ya, Ukrayna'daki saldırıların kurbanlarına güvenli ve engelsiz insani yardım erişimi sağlanması ve ayrılmak isteyen siviller için güvenli geçişe izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırıyı başlatmasından bu yana Rusya'nın ekonomisini ve finansal sistemini ciddi şekilde tehlikeye atan geniş kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin uygulamaya konduğu anımsatılan açıklamada, Rusya'nın ekonomilerden ve uluslararası finans sisteminden daha fazla izole etme kararlılığının sürdürüldüğü vurgulandı.

Rusya'nın IMF, Dünya Bankası ve EBRD'den finansman almasına engel

Açıklamada, Rusya'nın ülkelerin ulusal süreçleriyle tutarlı ve kilit ürünlerle ilgili olarak "en çok kayrılan ülke" statüsünden çıkarılacağı bildirildi.

Bunun, Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğinin önemli avantajlarını sonlandıracağı belirtilen açıklamada, Rus şirketlerinin ürünlerinin artık G7 ekonomilerinde "en çok kayrılan ülke" muamelesi görmemesini sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da dahil olmak üzere önde gelen çok taraflı finans kuruluşlarından finansman sağlamasını önlemek için çalışıldığı kaydedildi.

Rusya'nın IMF, Dünya Bankası ve EBRD'den finansmana ulaşmasına engel

Rus elitlerine, oligarklarına ve bunların aile üyelerine yönelik yaptırımların süreceğine işaret edilen açıklamada, yaptırım paketlerinin insani yardımın ulaştırılmasını engellememek için dikkatle hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus devletinin, elitlerinin ve oligarklarının, dijital varlıkları uluslararası yaptırımların etkisinden kaçınmak veya bunları denkleştirmek için bir araç olarak kullanmamalarının sağlanacağı aktarıldı. G7 liderlerinin açıklamasında, mevcut yaptırımların kripto varlıkları kapsadığı vurgulandı.

Rusya'nın dezenformasyon yayma girişimlerine karşı koymaya kararlı olunduğu belirtilen açıklamada, Rusya'ya yönelik önemli mal ve teknolojilerin ihracatı ile bu ülkeden ithalatına daha fazla kısıtlama getirilmeye hazır olunduğu kaydedildi.

Enerji piyasalarının istikrarı ve gıda güvenliğinin korunması için çalışılacak

Rus elitleri ve oligarkların lüks mallar ile varlıklara erişiminin engellenmesinin sağlanacağı aktarılan açıklamada, savaşı doğrudan veya dolaylı olarak destekleyen Rus kuruluşlarının uluslararası sermaye piyasalarına erişiminin olmaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın uluslararası düzeyde finansman sağlama kabiliyetini daha da sınırlayacak önlemler geliştirmek ve uygulamak için çalışılmaya devam edileceği bildirildi.

Söz konusu açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bu yıl tarım ürünlerinde ekim ve hasat kapasitesini tehdit etmesinden dolayı küresel olarak enerji piyasalarının istikrarının ve gıda güvenliğinin korunması için çalışılacağı vurgulandı.

İlk açıklama ABD Başkanı Biden'dan geldi

G7 ülkelerinin yeni hamlesi, Putin'i 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı sona erdirmesi için baskı yapmayı amaçlayan bir dizi benzeri görülmemiş yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve bankacılık kısıtlamalarının ardından geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinin Rusya'yı ticarette "en çok kayrılan ülke" statüsünden çıkaracağını duyurmuştu. ABD yönetimi, bunun yanı sıra Rusya'ya lüks mal ihracatı ile deniz ürünleri, alkollü içkiler ve endüstriyel olmayan elmaslar da dahil olmak üzere Rusya ekonomisinin çeşitli imza sektörlerinden mal ithalatının yasaklanacağını açıklamıştı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmi 2021’de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 66 artışla 36,1 milyar dolara ulaştı.

ABD’nin Rusya’ya ihracatı geçen yıl 6,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, ülkeden ithalatı 29,7 milyar doları buldu. Ülkenin Rusya’dan en çok ithal ettiği ürünler arasında mineral yakıtlar, değerli metal ve taşlar, demir ve çelik, gübreler ile inorganik kimyasallar yer aldı.

En çok kayrılan ülke ilkesi nedir?

Söz konusu ilke, DTÖ üye ülkelerin ticari partnerleri arasında ayrım yapmamasını zorunlu kılıyor.

Bir başka deyişle, bir üye ülke, herhangi bir ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygulamak zorunda bulunuyor.

Bu ilkenin çeşitli istisnaları bulunurken, bunlar, gümrük birlikleri, serbest ticaret anlaşmaları gibi bölgesel ticaret anlaşmaları ve genelleştirilmiş tercihler sistemi gibi gelişme yolundaki ülkeler lehine düşük gümrük vergisi alınması veya gümrük vergisinin alınmaması gibi ayrımcı nitelikteki uygulamalar ile anlaşmanın öngördüğü anti-damping ve telafi edici vergiler gibi bazı diğer uygulamaları içeriyor.