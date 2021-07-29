Rusya ve İslam ülkeleri 2. Kazan Summit 2021 zirvesinde buluştu

Rusya ve İslam ülkeleri ekonomi temsilcilerini buluşturan "12. Kazan Summit 2021" zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde 4 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla başladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu zirve, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik, bilimsel ve teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi ve Rusya'da İslami finans kurumlarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Helal Expo'nun açılışıyla başlayan zirvedeki konuşmasında, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ile daha fazla yatırımcı ve katılımcı çekmek için etkinliğin daha geniş coğrafyaya yayılmasını görüştüklerini söyledi.

Etkinliği bir üst seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını dile getiren Minnihanov, "Pandemi döneminde gerçekleştirilen bu zirveye gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Etkinliğin verimli geçeceğine eminim." dedi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov da Rusya'daki Müslüman nüfusunun 20 milyon kişi olduğunu ifade etti.

Reşetnikov, bu sayının etkinliğe katılan küresel firmalar için büyük bir fırsat yarattığını belirterek, "Çok yoğun geçecek iki günde güzel etkinlikler gerçekleştirilecek. Burada imza atılacak işlere federal düzeyde çok ciddi destek vereceğimizden emin olabilirsiniz." diye konuştu.

"Rusya pazarı büyük bir gelecek vadediyor"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz da helal ürünlere talebin arttığını, helal anlayışının ticaretin tüm yönlerinde etkili olmaya başladığını ifade etti.

Helal ürün alanında ticaret hacminin 4 trilyon doları aştığını dile getiren Küçükyılmaz, bu rakamın gelecek yıllarda artmaya devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Küçükyılmaz, helal ürün sektörünün hem Rusya hem de Türkiye'de Müslüman tüketicilere özgü bir pazar olmaktan çıkarak uluslararası ilişkilerde rekabetçi bir güç haline gelen dinamik bir küresel olguya dönüştüğünü belirterek, "İkili ticaret bakımından Rusya pazarı büyük bir gelecek vadediyor. Müslüman Rus tüketicilerin harcamaları sürekli artıyor. İşletmeler ve kurumlar için önemli fırsatlar sağlayan bu durum İslami ekonomiyi de güçlendiriyor." diye konuştu.

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Övüt, helal endüstrisinin yiyecekten kozmetiğe, ilaç endüstrisinden finansa kadar yelpazesinin genişlediğini ve sadece Müslümanlar arasında değil gayrimüslimler arasında da yaygınlaştığını bildirdi.

Helalin bir seçenek değil gereklilik olduğunu belirten Övüt, üreticilere, belgelendirme kuruluşlarına ve ilgili diğer aktörlere bu konuda büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Övüt, standartlar, belgelendirme ve akreditasyonun öneminin salgın döneminde arttığına dikkati çekerek, helal standartları projelerinin bu süreçte daha çok ilgi gördüğünü dile getirdi.

Ortaklık finansmanı, helal endüstrisi, gençlik diplomasisi, tıp, spor, yaratıcı endüstriler, ihracatın geliştirilmesi, iş ve yatırımlar gibi konuların ele alınacağı "Kazan Summit 2021", 30 Temmuz'da sona erecek.