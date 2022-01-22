Sabiha Gökçen'de yarın da uçuş kısıtlaması var

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, bu kararın, İstanbul ve yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

HEAŞ, aynı nedenlerle bugün yapılması planlanan uçuşlarda da yüzde 25 kapasite kısıtlanması kararı almıştı.