Sakarya ve İstanbul'da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki yaklaşık 7 bin metrekare alan, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak ilan edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki 7 bin 203 metrekare alan da "Altınbaş Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.