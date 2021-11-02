Satışlar yüzde 40,1 azaldı

Otomotiv pazarındaki daralma ivmesi ekim ayında da devam etti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Ekim ayında yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 adet oldu.

2021 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40 bin 512 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 11,7 azalarak 16 bin 234 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,8 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 19,6 azalış gösterirken hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,2 arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 614 bin 891 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 2,2 oranında artarak 475 bin 312 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,2 artarak 139 bin 579 adede ulaştı.

Ekim ayı itibariyle 12 aylık satışlara bakıldığında ise toplam satışların 800 binin altına gerilediği görüldü.

ODD, pazarın 825 bin ile 875 bin arasında bir büyüklüğe ulaşmasını beklerken 2022'de ise 850 bin ile 900 bin arasında bir pazar büyüklüğü öngörüyor.

Bloomberg HT