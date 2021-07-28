Savunmanın kalbi İstanbul'da atacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen IDEF’21, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 17-20 Ağustos 2021'de İstanbul Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde fiziki olarak gerçekleştirilecek.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ve dünyanın savunma sanayisi devlerinin en önemli buluşma platformu olan IDEF’21’e, yurt içinden ve yurt dışından 1.170’in üzerinde firmanın katılması bekleniyor.

Fuara 116 heyet katılacağını bildirirken, heyetlerde geri dönüşler devam ediyor. Şimdiden bu rakama erişilmiş olması fuarın uluslararası iş görüşmeleri açısından verimli geçeceğini gösteriyor. Fuar açılışına kadar bu sayının çok daha fazla olacağı vurgulanıyor.

IDEF’21, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı’na şu ana kadar 28 bakan katılacağını bildirdi. Fuara katılacak heyetlerde bakanların yanı sıra Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Bakan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve Müsteşar seviyesinde çok sayıda üst düzey yetkili yer alıyor. Fuara bu yıl, ülkelerin savunma tedarikinden sorumlu üst düzey yetkililerin ilgisinin daha da artması, IDEF’21’in oldukça verimli geçeceğini ve hedeflerine ulaşacağını haber veriyor. IDEF 2019'da, 71 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 151 heyet ve 588 heyet üyesi ağırlanmıştı.

15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, önceki fuarlarda olduğu gibi mütekabiliyet esasına dayalı olarak yurt dışı heyet davetleri, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapıldı. İki yılda bir düzenlenen IDEF’e bu yıl, yurt dışı heyetlerin ilgisi çok yüksek. IDEF’21 için hazırlıklar sürerken, davet edilen heyet sayısı 455’e yükseldi. Bu davetlere geçtiğimiz fuarlara göre çok daha erken dönüşler alınmaya başlanırken, fuar açılışına kadar bu sayının artacağı vurgulanıyor.

2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Katılımcı-Katılımcı, Heyet-Katılımcı, Katılımcı-Türk Tedarik Makamı, Heyet-Türk Tedarik Makamı, Heyet-Heyet Görüşmeleri planlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Görüşmelerin organize edilmesi ve fuar süresi içinde maksimum verimle toplantıların gerçekleştirilmesi için çalışmalar özel bir ekip tarafından titizlikle yürütülüyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu’nun geliştirmiş olduğu IDEF Business Connect programı, sunduğu dijital çözümler ile katılımcı firmalar fiziksel fuara gelemeyen ziyaretçiler ile yeni iş bağlantıları kurabilecek ve yeni ortaklıklar başlatabilecek.

IDEF'21’in sunduğu dijital çözümlerle katılımcı firmalar ve ziyaretçiler online iş ağı platformu Business Connect Programı üzerinden sanal ortamda bir araya gelecek, görüşme ayarlayabilecek ve iletişimlerini buradan sürdürebilecek. Bu online hizmet sayesinde katılımcılar potansiyel müşterilerinin ve yeni iş ortaklarının sadece bir tık uzağında olacak. Business Connect Programı kapsamında fuar öncesinde katılımcı firmalar ile mesajlaşabilecek, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında online ya da yüz yüze görüşme yapılabilecek.

IDEF’21, katılımcılarına dijital uygulamaların etkin bir şekilde kullanıldığı “yeni nesil hibrit fuar” deneyimini de yaşatacak. Tüyap tarafından özgün olarak geliştirilen ve akıllı eşleştirme sistemi ve özel algoritmalar kullanılarak oluşturulan dijital platformlar, savunma sanayii profesyonellerinin yeni iş birlikleri kurmasına katkı sağlayacak.

Düzenlendiği her yıl katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan IDEF’te bu yıl da verimli ve güvenli bir fuar ortamı için her türlü önlem alınarak, Kovid-19 tedbirleri titizlikle uygulanacak. IDEF’21’in düzenleneceği Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nin Türk Standartları Enstitüsü Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne sahip ilk fuar merkezi olduğu vurgulanıyor.

AA