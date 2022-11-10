Sberbank'tan 10 ayda 810 milyon dolar net kar

Gref, başkent Moskova’da düzenlenen “Finopolis” adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bankanın mali faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sberbank’ın 24 Şubat’tan bu yana mali rapor yayımlamadığını hatırlatan Gref, “Ekim itibarıyla artık mali durumumuzu açıklayacağız. Yatırımcılarımızın ne durumda olduğumuzu değerlendirebilmeleri önemli.” dedi.

Gref, bu yılın ilk 10 ayı itibarıyla tekrar karlılık seviyelerine geçtiklerini belirterek, “Yılbaşından bu yana net karımız 50 milyar rubleyi geçti ve banka ekimde 122,8 milyar ruble gelir elde etti.” ifadesini kullandı.

Bankacılık sektörünün olumlu bir büyüme kaydettiğini ifade eden Gref, aylık temin edilen kredi miktarlarının kriz öncesi, 2021’in ikinci yarısı öncesi seviyelere döndüğünü söyledi.