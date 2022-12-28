SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ halka açılıyor

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Ömer Korkut, bir yılı aşkın süredir halka arza hazırlandıklarını söyledi.

Sürecin zorlu olduğunu ifade eden Korkut, Borsa İstanbul ve SPK denetimlerinin ardından 22 Aralık itibarıyla halka arzlarının onaylandığını anımsattı.

Korkut, bugün ve yarın talep toplama sürecinin gerçekleşeceğini, 2023'ün ilk haftasında ise "Gong Töreni" yapmayı planladıklarını bildirdi.

Halka arz sürecine giriş gerekçelerini anlatan Korkut, şunları kaydetti:

"Borsaya kote olmamızın en önemli sebeplerinden biri şuydu, SDT'nin kuruluşundan itibaren geçen 17 sene içinde ürünler çıktı, olgunlaştı, yurt içi pazarda yer buldu. Artık biz kendimize ihracat hedefleri koyduk. Bu ürünlerin yurt dışında da pozisyonlanabilmesi için yurt dışında bir tanınırlık ihtiyacı var. Özellikle vakıf şirketlerimiz yurt dışına gittiğinde, onlar vakıf şirketi olmanın, devlet şirketi olmanın avantajıyla tanınırlık problemini yaşamıyorlar. Oysa biz tamamen özel bir şirket olarak yurt dışına gittiğimizde kabiliyetlerimiz ve ürünlerimiz beğenilse de yurt dışı müşteriler şirketle ilgili başka bir güvence arıyor. Borsada işlem görmeye başladığımızda, potansiyel müşterilerimizin aklındaki bu endişelerin bir kısmını gidermiş olacağız. Çünkü borsada işlem gören şirket, devlet tarafından kontrol edilen, standartları olan, şeffaf olan, hesap verebilir, yatırımcılarına karşı sorumluluğu olan ve bu sorumlulukları kontrol edilen bir şirket olduğu için özellikle yurt dışı müşterilerde de bakış açısı değişecek."

Korkut, borsada işlem görmenin SDT'yi gelecek yıllarda hem yurt içi hem de yurt dışında farklı noktalara taşıyacağını dile getirdi.

Korkut, halka arzdan gelecek fonun yüzde 70'ini yeni yerleşke inşası, yüzde 20’sini AR-GE faaliyetleri, yüzde 10'unu ise iş geliştirme ve işletme faaliyetleri için kullanacakları bilgisini verdi.

Halka arzda yatırımcıyı cezbedecek taahhütler verdiklerine işaret eden Korkut, "2022 ve 2023 yılları için faiz, amortisman ve vergi öncesi (FAVÖK) karları tutturma taahhüttü verdik. İlk 5 yıl karın asgari yüzde 35'ini temettü olarak dağıtacağız. Ayrıca şirket 18 ay boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımında bulunmayacak. Büyük ortak da 15 ay boyunca herhangi bir pay satışı yapmayacak." dedi.

Korkut, verdikleri taahhütler ve hedefleri tutturma konusunda kendilerine güvendiklerini söyledi.

Korkut, bu yılın hem küresel hem de bölgesel ekonomik dalgalanmalardan dolayı farklı bir yıl olduğunu vurguladı.

SDT'nin geçmiş 5 yılda her yıl ortalama yüzde 10-12 gibi büyüme performansı sergilediğini ifade eden Korkut, şirketin bu yıl da 2021'e göre Türk lirası bazında büyüdüğünü kaydetti.

Korkut, 2022'de yurt içi ve dışında birçok yeni sözleşmeye imza attıklarını, bu durumun bakiye sipariş hacimlerini büyüttüğünü bildirdi.

Şu an 2 milyar liralık bakiye siparişe sahip olduklarını aktaran Korkut, 2023'te bu işleri tamamlayarak büyüme hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini anlattı.

Korkut, bu yıl en önemli ürünlerinden bir olan mühimmat eğitim podunun (ACMI) hem Türkiye hem de Pakistan'da seri üretim projelerini imzaladıklarına dikkati çekerek, 2023'te bu projelere devam edeceklerini dile getirdi.

Gelecek yıl Pakistan'da teslimatlara başlayacaklarını belirten Korkut, şöyle konuştu:

"Göktürk-1'de uydu yer istasyonu kurulumu ve yazılımları konusunda iş payımız vardı. Şimdi devam projesi olan Göktürk Yenileme Uydusu'nda da aynı konuda çalışmayı arzu ediyoruz. Bu konuda gelişmeler son noktasına yaklaştı. Bu sefer ana yüklenici TUSAŞ, biz de TUSAŞ'ın alt yüklenicisi olarak sözleşme görüşmelerini devam ettiriyoruz. Bu, önümüzdeki süreçte tamamlanacak önemli bir proje bizim için."