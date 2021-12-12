Sigara zamları devam ediyor

Sigara fiyatlarına üst üste zam gelmeye devam ediyor. 8 Aralık Çarşamba günü P.M. grubuna ait sigaralara 2 TL zam gelirken grubun en ucuz sigarası 17,50, en pahalı sigarası ise 25 TL olmuştu.

Ertesi gün ise JT. grubuna 2 TL'lik zam gelmiş ve grubun en pahalı sigarasının fiyatı 40 TL'ye yükselmişti. Aynı gün TT grubuna da bir zam yapılmış ve grubun en ucuz sigarası 14 TL olurken, en pahalı sigaranın fiyatı 19 TL'ye çıkmıştı.

Sigaralarla ilgili zam haberlerini sosyal medya hesabından duyurmasıyla bilinen Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'dan tiryakilere bugün bir kötü haber daha geldi.

P.M., JT. ve TT gruplarının ardından bugün de İ.T. grubu sigaralarında zamma gidildi. Yarından itibaren geçerli olacak fiyatlara göre grubun en ucuz sigarası 16,50 TL olurken, en pahalı sigarası ise 22 TL'ye yükseldi.

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