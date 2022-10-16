Sigaraya yeni zam
Philip Morris sigaralarına bugün itibarıyla paket başına 2 TL zam geldi. Fiyat artışının ardından grubun en ucuz sigarası 29,5 liraya, en pahalı sigarası ise 33,5 liraya çıktı.
Ekonomi Finans 16.10.2022, 16:43
Son dönemde gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı artıyor. Zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor. En son temmuzda fiyatı artan sigaraya bir zam daha geldi.
Philip Morris grubu sigaralarının fiyatı paket başına 2 TL arttı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, grubun en ucuz sigarası 29,5 lira olurken, en pahalı sigarası ise 33,5 liraya çıktı.
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü