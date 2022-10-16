Sigaraya yeni zam

Son dönemde gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı artıyor. Zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor. En son temmuzda fiyatı artan sigaraya bir zam daha geldi.

Philip Morris grubu sigaralarının fiyatı paket başına 2 TL arttı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, grubun en ucuz sigarası 29,5 lira olurken, en pahalı sigarası ise 33,5 liraya çıktı.