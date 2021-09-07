Hakkında onbinlerce paylaşım yapılan ve çok kısa sürede gündemin en üst noktalarında yer alan Solana ile ilgili bilgi almaya çalışan herkes, pek çok mecrada Solana nedir? sorusunu yöneltiyor ve konunun neden bu kadar trend olduğunu anlayabilmek için çaba harcıyor.

Öncelikle Solana (SOL), kripto para piyasasında işlem gören kripto para birimlerinden sadece biri. Gündem olmasının en önemli nedeni ise aşırı yükselmesi.

Bu kripto para biriminin detaylarına bakacak olursak; Solana projesiyle ilgili fikir ve ilk çalışmaların 2017'de başladığı, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Solana Foundation tarafından Mart 2020'de resmi olarak kullanıma açıldığı biliniyor.

Solana'nın arkasındaki en önemli isim Anatoly Yakovenko. Profesyonel kariyerine Qualcomm'da başlayan Yakovenko, 2015'e kadar hızlı bir şekilde yüksek mevkilere ulaştı ve kıdemli personel mühendisi yöneticisi görevine getirildi.

Daha sonra Dropbox'ta yazılım mühendisi olan Yakovenko, 2017 itibarıyla Qualcomm'dan meslektaşı olan Greg Fitzgerald ile çalışmaya başladı ve Solana Labs adlı projeyi hayata geçti. Geçen zamanda birkaç eski Qualcomm çalışanının daha Solana protokolüne katılmasıyla SOL token 2020'de kullanıma açıldı.

Bütün yüksek büyüme oranlarına sahip ve yüksek frekanslı blok zinciri uygulamalarını destekleme ve dünyanın finansal sistemlerini demokratikleştirme amacı taşıyan Solana, kullanıcılarına ölçeklenebilirlik, merkeziyetsizleştirme ve pahalı olmayan uygulama olmak üzere 3 önemli özellik sunuyor.

Solana ne kadar yükseldi?

Özelliklerin aytıntılarına indiğimizde Solana'nın blok sürelerini 400 milisaniye olarak korurken saniyede 50.000’den fazla işlemi desteklediği biliniyor. İkinci olarak Solana Turbine blok yayılma protokolünün kullanılmasıyla yüksek performanslı ve ölçeklenebilir kalıyor ve binlerce node’u destekleyebiliyor. Son olarak ağdaki işlem maliyetlerinin 1 milyon işlem için 10 dolar gibi çok cüzi bir rakam olması Solana'yı öne çıkarıyor.

Solana platformunun kendi kripto para birimi olan SOL, çeşitli durumlarda kullanılabiliyor. Örnek vermek gerekirse SOL token’ları staking işlemlerinde kullanılabilirken, kullanıcılar bir yandan staking ödülleri kazanıyor bir yandan da paltformda söz sahibi oluyor.

Öte yandan kullanıcılar, ağdaki basit token işlemleri ve akıllı sözleşme yürütmeleri için ödeme yapmak amacıyla SOL token’ını kullanabiliyor. Ayrıca gelecekte SOL token’larının yönetişim token’ı olarak da kullanabileceği belirtiliyor.

Solana’nın güvenlik tasarımının bir parçası olarak, tüm ücretler SOL olarak ödenecek ve yakılarak toplam arz azalacak. SOL tedarikine yönelik bu deflasyonist mekanizma, daha fazla token sahibini staking’e teşvik edecek ve bu da ağ güvenliğinin artmasını sağlayacak.

Bir ay içinde 39 dolardan 195 dolara yükselen Solana, an itibarıyla 186 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve grafiğe bakıldığında yükseliş devam edecek gibi görünüyor.