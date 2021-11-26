Son 12 ayda 15 bin firma ihracata başladı

Pandeminin zorlu sürecine rağmen ihracatta yıl sonu 211 milyar dolar hedefiyle Cumhuriyet tarihi rekoruna koşan Türkiye, Doğu’dan Batı’ya ihracatçı ailesini genişletiyor. Türkiye’nin ihracatı son 12 ayda 167,3 milyar dolardan yüzde 30 artışla 215,7 milyar dolara ulaşarak rekor kırarken, ihracatçı sayısı da 87 bin 268’e ulaştı. Yılın ilk 10 ayında ilk defa ihracat yapan 15 bin 141 firma da ihracat rekoruna milyarlarca dolarlık döviz getirisiyle katkı sağladı.

AYLIK 2 BİNİ AŞTI

Ayda bazda incelendiğinde sadece ekim ayında 44 bin 932 firmanın 2 bin 477’si ihracatçı ailesine yeni katıldı ve 107,1 milyon dolar ülkeye döviz kazandırdı. Anadolu’da birçok firmanın da boy göstermeye başlamasıyla Türkiye’nin dış satış yaptığı ülke sayısı 230’a dayandı. Avrupa’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Körfez ülkelerine kadar birçok pazar gelişmesine de katkıda bulunan bu tabloyla dış satışlarda artış yaşanan ülke sayısı 187’ye ulaştı. Bu da 48,8 milyar dolar daha döviz geliri sağladı.

AİLE BÜYÜYOR PAZARLAR GELİŞİYOR

Gelişen ihracatçı ailesi, otomotivden hazır giyime, çelikten gıdaya birçok sektörü canlandırdı. Bu tablo Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine de yansıdı. Buna göre, çelik ihracat yılın 10 ayında yüzde 107,8, gemi ve yat yüzde 298,9, fındık mamulleri yüzde 47, demir ve demir dışı metaller yüzde 43, hububat ve bakliyat yüzde 36 artış kaydetti. Sektörlerdeki gelişim, ihraç pazarlarının gelişmesiyle karşılık buldu.

AVRUPA VE ABD YÜKSELİŞTE

Türkiye’nin en fazla dış satış yaptığı Almanya’ya ihracat yılın ilk 10 ayında yüzde 22,5 artışla 16 milyar dolara dayanırken, ABD’ye yüzde 44,4 artışla 12 milyar dolara yaklaştı. İngiltere’den yüzde 20,7 artışla 10.9 milyar dolar, İspanya’dan yüzde 46,4 artışla 7,9 milyar dolar, Irak’tan yüzde 21,4 artışla 8,7 milyar dolar, Fransa’dan yüzde 29 artışla 7,3 milyar dolar döviz geliri sağlandı.

Hatay, İstanbul ve İzmir'i solladı

Batı’dan Doğu’ya gelişen ihracat Anadolu illerini de ihracatçı yaptı. TİM verilerine göre, sadece ekim ayında İstanbul’un ihracatı yüzde 17,3, Ankara ve İzmir’in yüzde 27,7 artarken, Hatay yüzde 97,4 artış oranıyla üç büyük şehri solladı. Denizli’ yüzde 28,4, Kocaeli yüzde 20,4, Gaziantep yüzde 11, 5 artış gösterdi. İhracatçı ailesinin gelişmesi, birçok ülke ve bölge pazarını da derinleştirdi. Nepal’e yüzde 628, Singapur’a yüzde 498,7 ihracat arttı.

Kalkınma vizyonumuz

Türkiye’nin ihracatta önünün açık olduğunu ve yatırımların günden güne arttığını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, geçtiğimiz hafta Eskişehir’de KOBİ ödül töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu’nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Gülle, “İhracat, topyekûn kalkınma amacıyla küçük-büyük demeden tüm firmalarımızın vizyonu olmalıdır. KOBİ’lere eğitim seferberliğiyle iki yılda 37 bin yeni ihracatçı kazandık" dedi.

KÜRESEL ŞİRKETLERİN ROTASI TÜRKİYE

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy, Kovid-19 sürecinde Çin’den yeterince hizmet ve tedarik sağlayamayan küresel şirketlerin satın alma operasyonlarını Türkiye’ye yönlendirdiğini vurguladı. Ulusoy, “Küresel ticaretteki değişimi, pandemi şokuyla başvurulan geçici bir yöntem olarak değerlendirmiyoruz. Türkiye’ye yönelen satın alma eğilimleri artarak devam edecektir” dedi.

Yeni Şafak