Son 13 çeyreğin en hızlı büyümesi

Türkiye ekonomisi salgın etkilerinin yanısıra maruz kaldığı spekülasyon ve algı operasyonlarına rağmen bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun dün açıkladığı bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7 artış gösterdi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH’nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon oldu. GSYH, 2020’nin ilk 3 aylık döneminde 1 trilyon 71 milyar 98 milyon lira olmuştu.

HER TÜRLÜ ENGELE RAĞMEN

Muhalefetin erken seçimi sürekli gündemde tutarak yatırımcı güvenini sarsmaya çalıştığı bir dönemde kaydedilen yüzde 7’lik güçlü büyüme; Türkiye’nin kendi bölgesinin en güçlü tedarik üssü haline geldiğini gösterdi. Kendisine yönelen ilgiye kaliteli ve hızlı üretimle cevap veren Türk işletmeleri, ihracat performansıyla da dikkat çekiyor.

SANAYİ VE İMALAT’TAN GÜÇLÜ DESTEK

Beklentileri aşan güçlü büyümeye; sanayi üretim ve imalat yatırımları büyük katkı sağladı. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, imalat sanayi yüzde 12,2, sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 artış kaydetti. Vergi ve sübvansiyonların katkısı ise yüzde 8,2 oldu. Bu rakamlar, Türkiye ekonomisine yönelik kaliteli büyüme eleştirilerine cevap oldu.

SON 13 ÇEYREĞİN EN HIZLI BÜYÜMESİ

Yüzde 7’lik büyüme, Türkiye ekonomisinin son 13 çeyrekte kaydettiği en büyük artış oldu. 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,5 büyüyen Türkiye ekonomisi daha sonraki çeyreklerde 6,4 ila -10,3 arasında değişen oranlarda performans göstermişti. Beklentilerin üzerinde gelen ilk çeyrekteki güçlü seyir, büyüme çıtasını yükseltti. İkinci çeyrekte yüzde 20’ye yakın çift haneli büyüme beklentisi güçlendi. Birçok kurum, 2021 yıl genelindeki büyüme tahminini yüzde 6’nın üzerinde çıkardı.

İhracat lokomotif olmayı sürdürüyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş; “Sevindirici bir gelişme” notuyla yaptığı paylaşımda, ihracatın büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini vurguladı. İhracatın, büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirten Muş, “Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Net mal ve hizmet ihracatımız bu büyümeye yüzde 1,1 katkı verdi. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Yeni iş kapıları açar

İlk çeyrek büyüme verisini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56’sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesidir. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz” dedi.

Salgına rağmen yüzde 7

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayisinin, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’daki (GSYH) artışa yine en çok katkı sağlayan sektör olduğuna dikkati çekti. Devam eden salgın şartlarına rağmen Türkiye ekonomisinin 2021’nin ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardığını vurgulayan Varank, “Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek” ifadelerine yer verdi.

Gücümüzün farkına varalım

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Yüzde 7’lik büyüme, iş dünyasının ekonomiye güvenini teyit ediyor. Kademeli normalleşme sürecinin sona erecek olması ve birçok kısıtlamanın kaldıracağına yönelik beklentilerimiz ışığında, iktisadi faaliyetin hız kazanacağını ve Türkiye ekonomisindeki pozitif büyüme eğiliminin önümüzdeki dönemde de hız kesmeden süreceğine inanıyoruz.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: 2021 birinci çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla’daki büyüme rakamlarının piyasa öngörülerini geride bıraktı. Artık potansiyelimizin ve gücümüzün farkına varalım. Türkiye üretim noktasında tercih edilen bir ülke olmuştur.

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan: Büyüme rakamları ümit vadetmektedir. Ekonomimizin uzun vadeli ortalamanın üzerinde büyümesi iş dünyamızın her şart altında faaliyetlerini devam ettirme azmini ve ekonomimizin direncini göstermesi açısından da önem arz etmektedir.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Salgına rağmen beklentiyi aşan, dengeli, sürdürülebilir ve kaliteli büyüme kompozisyonu sevindirici. Yılın ikinci çeyreğinde büyüme oranlarının geçen yılın düşük bazının da etkisiyle çift hanelere çıkmasını bekliyoruz.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Yüzde 7’lik ilk çeyrek büyümesi ekonominin tüm aktörlerine moral oldu. Ana ihracat pazarımız AB ve gelişmiş ülkelerin PMI verilerindeki yüksek artış, ihracattaki yükseliş trendinin ve büyümemizin devam edeceğine işaret ediyor. Bu, sanayicimizin makina ve teçhizat yatırımlarına devam etmesi için de en güçlü motivasyon kaynağı.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: Yeni açılım kararlarıyla hizmet sektöründeki normalleşmenin de önümüzdeki dönemlerde büyümeye ilave olumlu katkıda bulunacağını öngörmekteyiz. KOBİ’lerden siparişlerin devam ettiğini görüyoruz.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: Yabancı yatırımlarının artış gösterebildiği ortamda turizmde olumlu gelişmelerin yaşanması ve inşaat yatırımlarının da devreye girmesiyle birlikte büyüme rakamlarının diğer dönemlerde de yüksek seyretmesini beklemeliyiz.

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız: Salgının tüm zorlu koşullarına rağmen Türk sanayisi ve müteşebbisleri bu dönemde ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir sorumluluk üstlendi, üstlenmeye de devam ediyor.

Yeni Şafak