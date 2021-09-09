Soros'tan Çin açıklaması: Yatırım yapmayın

Son dönemde Çin yönetimi aleyhine dikkat çeken açıklamalarda bulunan 91 yaşındaki ünlü milyarder iş adamı ve spekülatör George Soros bu kez de Çin'e yatırım yapanların zararlı çıkacağını belirterek Çin'de ekonomik kriz çıkacağı imasında bulundu. Özellikle ABD'li şirketleri Çin'e yatırım yapmaktan uzak durmaya çağırdı.

Soros “Milyarlarca doları Çin’e yatırmak trajik bir hata. Çin'e yatırım yapan BlackRock’ın (ABD’li bir yatırım şirketi) müşterileri muhtemelen para kaybedecek, daha da önemlisi ABD ve diğer demokrasilerin ulusal güvenlik çıkarları zarar görecek.” dedi.

Soros Çin yönetimi için "Dünyadaki açık toplumlar için en tehlikeli düşman” da dedi. Macar-Amerikalı Yahudi milyarder iş adamı ve spekülatör olan George Soros (1930-) kurduğu "Açık Toplum Vakıfları" ile fikirleri doğrultusunda diğer ülkelerin siyasi ve kültürel yapılarını değiştirme çabalarıyla biliniyor. Çin'e yönelttiği sert eleştiriler, Çin'in dünyadaki ekonomik ağırlığı nedeniyle dikkat çekiyor.

George Soros geçtiğimiz günlerde Çin lideri Xi Jinping'in aleyhine sert açıklamalarda bulunum ve onu piyasaların nasıl işlediğini anlamamakla, ekonomiyi ve nüfus bilgilerini olumlu göstermek için rakamlarla oynayıp sahtekarlık yapmakla suçlamıştı.

Aynı açıklamalarda George Soros Çin’in en büyük gayrimenkul şirketi olan Evergrande'ın temerrüde düşme riski olduğunu belirtmiş, ilerleyen günlerde Evergrande temerrüde düşüp teknik olarak iflas etmişti. Bu öngörüsünün tuttuğunu vurgulayan Soros Çin'in ekonomik geleceğini iyi görmediğini ifade etti.

Kaynak: Mepa News