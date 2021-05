Sotheby's müzayede evinden kripto para kararı

Sanat dünyasında da kripto para kullanımı yaygınlaşıyor. Sotheby's müzayede evinin ilk defa fiziksel bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini açıklaması sanat ve finans dünyasını heyecanlandırdı.

New York'taki Sotheby's müzayede evi, Banksy lakaplı İngiliz sokak sanatçısının ünlü eseri "Love is in the Air"in satışında bitcoin ve ethereumla yapılacak ödemeleri kabul edeceğini duyurdu.

İlk defa fiziksel bir sanat eseri için kripto para ile ödeme seçeneğinin olduğu satışın 3 ile 5 milyon dolar arasında bir fiyata gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu girişim kripto para birimlerinin yaygın kullanımının genişlediğine dair bir işaret olarak görülüyor.

Sotheby's satış için kripto para kambiyo bürosu Coinbase Global Inc (COIN.O) ile anlaştı. Büro gelecek hafta New York'ta yapılacak olan müzayede sırasında fiyat iniş çıkışlarını düzenlemede yardımcı olacağını duyurdu.

Bitcoin geçtiğimiz ay 65 bin doların biraz altında bir fiyata yükselerek rekor kırmış, bu rekor varlığın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük firmalar ve finans kurumlarında giderek daha fazla kabul görmesini sağlamıştı.

Sanal sanata sanal para

Kripto paralar daha önce ilk kez mart ayında dijital sanat dünyasına adım attı.

Beeple olarak bilinen Amerikalı sanatçı Mike Winkelmann'ın 'Everydays: The Fırst 5000 Days' adlı dijital eseri mart ayında Christie's müzayede salonunda 70 milyon dolar karşılığı Ether'e alıcı buldu.

Bu satış, dünyada ilk defa tanınmış bir müzadeye salonunda fiziksel olmayan bir sanat eserinin fiziksel olmayan bir para birimi ile satışı olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: Euronews