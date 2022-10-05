S&P, İngiltere'de resesyon bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan (S&P) yapılan açıklamada, İngiltere'deki ailelerin yüzde 10'da seyreden rekor seviyede yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücü üzerinde giderek artan bir baskıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Daha önce gelecek yıl yüzde 1 büyüyeceği öngörülen ülke ekonomisinin yüzde 0,5 daralmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, ekonominin 2024'te yüzde 1,4 ve 2025'te ise yüzde 1,6 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Ratings Kıdemli Ekonomisti Boris Glass, enflasyonun kış boyunca daha da yükselirken tüketici harcamalarının daralarak İngiltere ekonomisini ılımlı bir teknik resesyona sürükleyeceğini belirtti.

Glass, sonraki yıllarda büyümenin; İngiltere ekonomisinin büyüme potansiyelini artırmaya yönelik yakın zamanda açıklanan orta ve uzun vadeli maliye politikalarından sınırlı da olsa fayda sağlayacağını kaydetti.

Kış boyunca, işletmeler için benzer sübvansiyonlarla birlikte enerji fiyat garantisinin hayati bir destek olacağını aktaran Glass, mali önlemlerin yüksek bir maliyeti olduğunu, güçlü orta vadeli büyümenin ekstra harcamaları tam olarak finanse edememesi halinde orta vadeli mali sıkılaşmanın kaçınılmaz göründüğünü ve bunun da gelecekteki büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğini vurguladı.