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Stokçular ağır cezalardan kaçamayacak

Stokçuluk yaptığı belirlenenlere, en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.

Ekonomi Finans 05.01.2022, 08:46
Stokçular ağır cezalardan kaçamayacak

TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi`nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Cezaların artırılması ile tüketicilerin mağdur edilmesinin ve piyasadaki serbest rekabetin bozulmasının engellenmesi öngörülüyor.

AK Parti`nin sunduğu 8 maddelik kanun teklifinde, bazı limanların işletme hakkı ile yenilebilir enerji kaynaklarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.

Meclis Genel Kurulu`nda, teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere devam edilecek.

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#Stokçu
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