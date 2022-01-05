Stokçular ağır cezalardan kaçamayacak

TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi`nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Cezaların artırılması ile tüketicilerin mağdur edilmesinin ve piyasadaki serbest rekabetin bozulmasının engellenmesi öngörülüyor.

AK Parti`nin sunduğu 8 maddelik kanun teklifinde, bazı limanların işletme hakkı ile yenilebilir enerji kaynaklarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.

Meclis Genel Kurulu`nda, teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere devam edilecek.