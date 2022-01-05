Stokçular ağır cezalardan kaçamayacak
Stokçuluk yaptığı belirlenenlere, en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.
Ekonomi Finans 05.01.2022, 08:46
TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi`nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Cezaların artırılması ile tüketicilerin mağdur edilmesinin ve piyasadaki serbest rekabetin bozulmasının engellenmesi öngörülüyor.
AK Parti`nin sunduğu 8 maddelik kanun teklifinde, bazı limanların işletme hakkı ile yenilebilir enerji kaynaklarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.
Meclis Genel Kurulu`nda, teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere devam edilecek.
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