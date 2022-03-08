Şubatta bütün yatırım araçları kaybettirdi

Buna göre, aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,81 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) DİBS'de gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %3,61, mevduat faizi (brüt) %5,55, Euro %5,75, Amerikan doları %5,90 ve BIST 100 endeksi %7,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın %1,39, mevduat faizi (brüt) %3,38, Euro %3,59, Amerikan doları %3,74 ve BIST 100 endeksi %4,94 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,44 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,78 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %38,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,84 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde %28,13 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,48 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları %5,94, Euro %11,85, BIST 100 endeksi %36,18, mevduat faizi (brüt) %43,88 ve DİBS %49,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları %24,86 ve Euro %17,02 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi %15,28, mevduat faizi (brüt) %25,50 ve DİBS %33,37 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.

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