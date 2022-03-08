Şubatta bütün yatırım araçları kaybettirdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın şubat ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,81 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) DİBS'de gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %3,61, mevduat faizi (brüt) %5,55, Euro %5,75, Amerikan doları %5,90 ve BIST 100 endeksi %7,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın %1,39, mevduat faizi (brüt) %3,38, Euro %3,59, Amerikan doları %3,74 ve BIST 100 endeksi %4,94 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,44 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,78 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %38,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,84 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde %28,13 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,48 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları %5,94, Euro %11,85, BIST 100 endeksi %36,18, mevduat faizi (brüt) %43,88 ve DİBS %49,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları %24,86 ve Euro %17,02 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi %15,28, mevduat faizi (brüt) %25,50 ve DİBS %33,37 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.
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