Süt ve süt ürünlerine yüzde 60'a kadar zam

Süt ve süt ürünlerine yüzde 60' kadar zam uygulanması bekleniyor. Bununla birlikte ürünlerin ambalaj ve gramajlarında da küçülmeye gidilecek.

Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt tavsiye fiyatını %46,9 artırarak 4,70 olarak belirlemesinin ardından süt ve süt ürünlerine gelecek zam kapsamında üreticiler de ambalaj maliyeti ve gramajı düşürmek adına hazırlığa başladı.

Blomberg HT'den İrfan Donat'ın yapmış olduğu habere göre bazı firmalar zammın uygulanmasını beklemeden fiyatlarda artış uygularken, kimi firmalar da zamlı maliyetleri yarından itibaren geçerli kılacak. Bunun dışında bazı firmaların da iki gündür piyasa satışı yapmadığı tespit edilirken; sanayiciler de bu zamda çiğ süt fiyatı dışında sanayi enerjisine uygulanan zamlar ve ambalaj, mazot gibi maliyetlerdeki artışın da etkisinin olduğunun altını çizdi.Sektör temsilcileri ambalaj maliyeti daha yüksek olan ürünlere uygulanacak olan zam oranlarının da yüksek olacağını kaydederek,

"Örneğin bardak ayran ya da yoğurt bu ürünler arasında"

ifadelerini kullandı. Son bir yılda koli, karton, UHT süt kutuları ve diğer ambalaj çeşitlerinde yüzde 100'ü aşan zamların yaşandığını bir kez daha hatırlatan sanayiciler; maliyeti daha az olan ambalajlar için hazırlık yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Halka daha makul fiyatlarda ürün satılması için bundan sonra ambalajların görselliğinden çok satılan ürünün içeriğinin ve gramajının ön plana çıkacağını aktaran sektör temsilcileri, daha ekonomik ambalajlar için araştırma içerisinde olduklarının altını çizdi. Konuya dair süt sanayicileri,

Küçük gramajlı ürünlerin çeşidi artacak

Daha ufak gramajlı ürünler piyasaya çıkacak şeklinde kaydetti. Ambalajlar kadar ürünlerin gramajlarında da değişiğe gidileceğinin sinyallerini veren sektör paydaşları, tüketici davranışları ve harcamalarına paralel olarak mesela 3 kilogramlık yoğurt yerine 1,5 kilogramlık yoğurtlara daha fazla ağırlık verileceğini belirtti.