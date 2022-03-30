Suudi Arabistan, Mısır Merkez Bankasına 5 milyar dolar yatırdı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde konuya ilişkin açıklamaya yer verildi.

Suudi Arabistan'ın Mısır Merkez Bankasına 5 milyar dolarlık mevduat yatırdığı kaydedilen haberde bu desteğin "iki ülke ve halkları arasında tüm alanlardaki ve düzeydeki seçkin ilişkiyi teyit ettiği" aktarıldı.

Bu adımın ayrıca Suudi Arabistan'ın Mısır'ı desteklemedeki "daimi öncü rolünün bir devamı" olarak geldiği kaydedildi.

Küresel finans piyasaları üzerinde baskı yaratan Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak Mısır ekonomisi yeni zorluklarla karşı karşıya kaldı, ülkeden mart ayında 10 milyar dolardan fazla döviz çıkışı oldu. Kahire yönetimi geçen hafta Uluslararası Para Fonundan (IMF) destek istemişti.

Katar Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da Doha'nın Mısır'da gelecek dönemde toplam 5 milyar dolar değerinde bir dizi yatırım ve ortaklık konusunda Kahire ile anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.