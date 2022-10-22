Suudi Arabistan ve Çin'den küresel petrol piyasası vurgusu



Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman ve Çin Ulusal Enerji Dairesi Müdürü Zhang Jianhua, bugün video konferans aracılığıyla yaptıkları toplantıda, uluslararası petrol piyasasının istikrarını desteklemek için birlikte çalışma konusunda anlaştı.



Prens Abdulaziz ve Zhang, şu anda ‘karmaşık ve değişken uluslararası durumlarla’ karşı karşıya olan küresel petrol piyasasını istikrara kavuşturmak için ‘uzun vadeli ve güvenilir’ petrol arzının önemini vurguladı.



Enerji güvenliği konusunda işbirliği yapma isteklerini ifade eden Prens Abdulaziz ve Zhang, Bir Kuşak ve Bir Yol girişimi ülkelerindeki işbirliği ve ortak yatırımların yanı sıra her iki ülkedeki entegre rafineri ve petrokimya komplekslerine yapılan yatırımları ele aldı.



Toplantıda ayrıca, Çin merkezli üreticilerin Suudi Arabistan’ın ideal coğrafi konumundan faydalanmaları için bölgesel bir merkez kurulması konusu değerlendirildi.



Taraflar, Çin ve Suudi Arabistan hükümetleri arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında işbirliği yapmayı kabul etti.



Prens Abdulaziz ve Zhang, elektrik ve yenilenebilir enerji alanıyla beraber, araştırma ve geliştirme yoluyla temiz hidrojen alanında işbirliğinin öneminin de altını çizdi.

Kaynak: Şarku’l Avsat