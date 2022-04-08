T-129 ATAK ihracatında sıra Pakistan'da

Yurt dışında katıldığı gösteri ve fuarlarda yakın ilgiyle takip edilen ATAK'lar kendi sınıfında dünyanın en etkin taarruz helikopterleri.

Türkiye'nin ürettiği ve kendi sınıfında dünyanın en etkin taarruz helikopteri olan ATAK dikkatleri üstüne çekmeyi sürdürüyor.

Brezilya, Fransa, Polonya gibi ülkelerde yaptığı gösteri uçuşları ve sergilendiği fuarlarda yakın takibe alındı.

Filipinler'e yapılan teslimatla ihracatta ilk adım atıldı. İlerleyen süreçte Pakistan'a da 30 ATAK teslim edilmesi bekleniyor.

Teröristlerin korkulu rüyası

Türkiye'de bugüne kadar 70 ATAK helikopteri, Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet güçlerinin kullanımına sunuldu. Bunların 13'ü, gelişmiş ve yerlilik oranı arttırılmış FAZ-2 versiyonlarıydı.

ATAK, yurt içindeki terör operasyonlarının ardından sınır ötesinde önce Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldı. Sonrasında da Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda teröristlerin korkulu rüyası olmayı sürdürdü.

Yerli ve milli müzelerle donatıldı

360 derece manevra gücüne sahip ATAK, 90 dereceye yakın açılarda yükselme veya dalma yapabiliyor. 3 saat boyunca havada kalabiliyor.

Aynı anda 6 hedefe kilitlenebilen ATAK, lazer sistemiyle işaretleyerek çıplak gözle görülmeyen hedefleri imha edebiliyor.

Helikopter yine yerli ve milli imkanlarla üretilen UMTAS ve CİRİT füzeleri ile donatılıyor. Tüm bu özellikleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığının artmasına da katkı sağlıyor