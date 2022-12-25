Tahıl koridorunda taşınan yük miktarı 15 milyon tonu geçti

Karaismailoğlu, "tahıl koridoru"nda taşınan yük miktarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sonrasında tahıl krizinin yaşandığını hatırlatan Karaismailoğlu, dünyanın en önemli tahıl merkezlerinden olan Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının durduğuna dikkati çekti.

Bu gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü ve bunun sonucunda yeniden tahıl sevkiyatının başladığını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"1 Ağustos-25 Aralık'ta toplam 585 gemi Ukrayna'nın Odesa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket etti. Toplam taşınan yük miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştı. Gemilerle arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındı."

Karaismailoğlu, 585 geminin 200'ünün Türk bayraklı, sahipli veya işletenli olduğunu bildirerek, 585 geminin 171'inin yüklerini Türkiye limanlarına getirdiğini belirtti.

Ülke limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yükün ise 2 milyon 247 bin 564 ton olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam yükün yüzde 15'i ülkemize geldi. Yüklerin yüzde 12'si Afrika'ya, yüzde 29'u Asya'ya, yüzde 44'ü Avrupa'ya taşındı. En fazla yük 2 milyon 891 bin 117 ton ile İspanya'ya taşındı. İspanya'yı, 2 milyon 247 bin 564 ton ile Türkiye, 2 milyon 162 bin 210 ton ile Çin takip etti."