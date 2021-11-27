Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bazı ürün gruplarında taksit sayısının artırılmasının vatandaşların alım gücünü yükselteceğini belirtti.

Kurdaki artışın geçici olduğuna inandıklarını bildiren Palandöken, bu yükselişin birçok ürün grubundaki fiyatların da doğrudan artmasına neden olduğuna dikkati çekti.

Palandöken, bu yıl kredi kartına taksit sayısının mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya indirildiğini, televizyon alımında ise 5 bin lira ve üzerindeki fiyatlarda 4 ay taksit imkanı sağlandığını anımsattı.

Kasım ayında birçok ürün grubunda gerek e-ticaret gerek perakende dükkan satışlarında indirimler gerçekleşmesine rağmen fiyatlarda önemli ölçüde artış olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Eşyasını yenilemek isteyen, hediye almak isteyen, yeni evlenecek olanlar gibi birçok vatandaşımız alacağını ertelemeden, daha kolay ödeme şekli sağlanmalı. Bu nedenle vatandaşlara daha kolaylaştırıcı bir adım atmak için taksit sayısında sınırlama olan beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde taksit sayısı artırılmalı. Ekonomik anlamda daha uzun vadeye yayılan ödemeler her kesimi rahatlatacaktır."