TCMB Başkanı ile Katar Merkez Bankası Başkanı arasında görüşme

Katar Merkez Bankası Başkanı, TCMB Başkanı ile bir araya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı.

Katar devlet haber ajansında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları konuşuldu.