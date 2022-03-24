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TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan rezerv açıklaması

Kavcıoğlu, "Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Finans 24.03.2022, 12:32
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan rezerv açıklaması

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı" dedi.

Kavcıoğlu ayrıca, "Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

#TCMB #rezerv
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