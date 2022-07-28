TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükselttik
Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60,4, 2023 sonunda yüzde 19,2 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir" diye konuştu.
Ekonomi Finans 28.07.2022, 11:15
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttik" dedi.
Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60,4, 2023 sonunda yüzde 19,2 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir" açıklamasında bulundu.
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