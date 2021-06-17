TCMB'nin faiz kararı açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı.
Ekonomi Finans 17.06.2021, 14:02 17.06.2021, 14:13
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Bankadan, "Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.
Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır.
Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir.
Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına olanak tanımaktadır" açıklamaları geldi.
AA
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