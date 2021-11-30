TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevi bıraktı
Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı kaydedildi.
Ekonomi Finans 30.11.2021, 13:29
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yeni bir görevden ayrılma yaşandı.
Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.
Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı.
Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.
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