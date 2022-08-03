Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin TÜFE verilerini paylaştı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.



TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2022

Temmuz 2022 Temmuz 2021 Temmuz 2020 Bir önceki aya göre değişim oranı 2,37 1,80 0,58 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 45,72 10,41 6,37 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 79,60 18,95 11,76 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 49,65 15,15 11,51

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %119,11 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,98 ile sağlık oldu.

2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %42,81 olarak gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Temmuz 2022