TESK Genel Başkanı Palandöken: Piyasaların canlanması için tüm araçlarda ÖTV indirimi yapılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, binlerce kişinin, yaşları nedeniyle başta ticari araçlar olmak üzere araçlarını yenileyeceklerini belirterek, "Piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, araçların yenilenmesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomik olarak zor günlerden geçen esnaf için çok daha büyük bir maliyet gerektirdiğine işaret ederek, "Geçen yıllarda yapıldığı gibi yeniden araç alımlarında ÖTV indirimi yapılması hem esnafı hem piyasaları rahatlatır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖTV indiriminin devletin zararına değil yararına olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"ÖTV indirimi bütçede açık yaratarak devlete zarar ettirmek yerine, tam tersi araçların yenilenmesiyle hem piyasalar zincirleme olumlu etkilenecek hem üretim ve yatırımların artmasıyla istihdama katkı sağlanacak hem de sanayinin hurda ihtiyacına destek olunacaktır. Hatta bu ÖTV indiriminin hurda teşvikiyle de desteklenmesi, hurda ithalatımızı azaltarak sanayicinin yüzünü güldürürken cari açığa da olumlu katkı yapacaktır."

Palandöken, ÖTV indiriminin otomotiv üretim ve satışına ivme kazandıracağını belirterek, "Piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı." ifadelerini kullandı.

AA